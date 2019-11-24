Киев, , 04:31 — REGNUM Опубликованный в журнале The Economist ролик с картой Украины без Крыма вызвал реакцию негодования у представителей украинского посольства в Великобритании. Обращение дипломатов к изданию публикует 23 ноября пресс-служба ведомства.

«Мы очень надеемся, что такое надежное и всемирно известное #media соответствующим образом поменяет свою карту», — отметили в диппредставительстве Украины, снабдив публикацию хештегом #CimeaIsUkraine.

Напомним, находившаяся с 1992 года в составе Украины республика Крым присоединилась к Российской Федерации по результатам референдума в 2014 году. За вхождение в России проголосовали более 96% избирателей.