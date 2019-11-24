Киев, , 04:00 — REGNUM На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп. Странный для одежды главы государства символ обнаружил на официальных фотографиях с мероприятия украинский волонтер Роман Доник.

По информации волонтера, этот шеврон 72-й бригады ВСУ, который глава Украины получил в подарок в Луганской области.

Доник вспомнил, как «все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре», после чего экс-президент уже больше не прибегал к столь эксцентричным аксессуарам.

«То что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», — отметил Доник.

Напомним, после государственного переворота 2014 года к власти на Украине пришли восхваляющие приспешников фашистов Степана Бандеру и Романа Шухевича, и сомнительные адресующие к третьему рейху символы периодически всплывают в украинском информационном поле. Так, эмблема националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой нацистские знак «волчий крюк» и «черное солнце», а бывший президент Петр Порошенко сфотографировался с десантниками ВСУ, на форме одного из которых виден череп со скрещенными костями — эмблема танковой дивизии СС.