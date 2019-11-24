Лондон, , 04:02 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал экономические реформы, которые намерена провести партия консерваторов в случае победы на очередных выборах. Об этом сообщает BBC.

Если консерваторы победят, тогда Джонсон обещает внедрить тройную налоговую блокировку т. е. «заморозку» налогов на прибыль, НДС и сборов на национальное страхование. Обещается создание дополнительных рабочих мест.

25 ноября будет представлен Манифест консервативной партии, где содержатся эти обещания.

В Манифесте закреплено обещание вернуть законопроект об отзыве в парламент закон о Brexit до Рождества, если партия консерваторов победит на выборах.

Напомним, 12 декабря пройдут всеобщие выборы в Великобритании.

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