Лондон, 24 ноября 2019, 04:02 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал экономические реформы, которые намерена провести партия консерваторов в случае победы на очередных выборах. Об этом сообщает BBC.
Если консерваторы победят, тогда Джонсон обещает внедрить тройную налоговую блокировку
25 ноября будет представлен Манифест консервативной партии, где содержатся эти обещания.
В Манифесте закреплено обещание вернуть законопроект об отзыве в парламент закон о Brexit до Рождества, если партия консерваторов победит на выборах.
Напомним, 12 декабря пройдут всеобщие выборы в Великобритании.
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