Лондон, , 02:48 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен представить обновленный законопроект о Brexit до рождественских праздников и праздничных каникул парламентариев. Об этом глава британского правительства намерен сообщить в своем манифесте 24 ноября, сообщает Reuters.

«Моим ранним рождественским подарком для нации будет возвращение законопроекта о Brexit перед праздничным перерывом», — говорится в заявлении Джонсона.

Кроме обновленного текста соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, британский премьер намерен заявить о выделении 3 млрд фунтов для переподготовки рабочих и 2 млрд фунтов для ликвидации ям на дорогах.

По словам представителя лейбористской партии Эндрю Гвинна, предложенный Джонсоном документ — это «манифест без надежды от партии, которой нечего предложить стране».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон пообещал британцам «выход из тупика Brexit». В тоже время глава британского правительства заявил, что восхищается всеми лидерами Евросоюза, а особенно — генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

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