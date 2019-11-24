Сантьяго, , 02:49 — REGNUM Во время очередной акции протеста против действующего чилийского правительства неизвестные ограбили банк. Об этом сообщает местное издание Сomercio.

Грабители вынесли из банка более 200 тысяч долларов и две единицы огнестрельного оружия.

Напомним, за прошедший месяц непрекращающихся протестов в Чили погибли 23 человека. Ранения различной степени тяжести получили 2 391 участников акций, в большинстве случаев — в результате выстрелов картечью.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Чили: «Полиция действительно нарушила права человека»