Москва, , 02:17 — REGNUM Руководитель лаборатории новых технологий АНО «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ), политолог Дарья Кислицына поделилась с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями о XIX съезде партии «Единая Россия», прошедшем в Москве 23 ноября.

В своем комментарии Дарья Кислицына отметила три главных, по ее мнению, аспекта повестки съезда.

«Во-первых, о социальной роли партии. Понятно, что вопросы социальной справедливости, заботы, защиты граждан выходят на первый план. А учитывая тот факт, что «Единая Россия», как правящая партия, берет на себя ответственность в том числе и за непопулярные решения, то, безусловно, надо оставаться в этом социальном тренде. В словах Президента РФ Владимира Путина сегодня неоднократно прозвучал термин «служение». Говоря в целом про партию, и про лидеров, которые будут приходить и брать на себя ответственность, акцент понятен — правящая партия должна не столько править, сколько служить. То есть это такая сервисная функция партии, которая должна сделать жизнь человека чуть лучше, чуть удобнее, чуть комфортнее, чуть понятнее», — рассказала Дарья Кислицына.

«Второй акцент — на омоложение. И сейчас в рядах «Молодой Гвардии Единой России» есть много молодых, перспективных, талантливых людей, которые приходят со своими идеями, которые они готовы воплощать в жизнь, бороться, вести за собой. Но и во внешнем контуре, наверняка, много талантливых и перспективных людей, которые готовы это делать», — отметила политолог.

«Третье — это правозащитная роль партии, которая была сегодня заявлена. Это, конечно, ноу-хау. Во всех каналах обратной связи и к партии, и к Президенту, и к первым лицам регионов всегда поступают запросы в широком смысле о соблюдении прав человека. И при этом важно повышать уровень юридической и правовой грамотности населения. И история о том, что это будет делаться через работу на низовом уровне, через приемные партии, через отделения партии, первички, работа которых будет выстроена как работа МФЦ — это очень важно», — завершила свой комментарий Дарья Кислицына.