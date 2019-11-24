Ла-Пас, , 02:13 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес отказалась принимать закон о непреследовании свергнутого боливийского лидера Эво Моралеса и обвинила предложившую законопроект правящую партию в злоупотреблении парламентским большинством, сообщает издание La Razón.

Выступая на пресс-конференции, Аньес осудила действия членов партии «Движение к социализму» (MAS) за «намерение принять закон в пользу тех, кто совершил преступления и теперь намерен получить иммунитет».

"Мое решение ясно и твердо, я не буду принимать этот закон, — заявила Аньес. — Мы не можем предоставить защиту тем, кто преследовал, обманывал и издевался над боливийцами».

Одновременно с этим исполняющая обязанности президента Боливии еще раз подтвердила намерение не преследовать «ни одного профсоюза, гражданского или политического лидера», в тоже время любой нарушитель закона не должен уйти от ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аньес потребовала дать ей возможность управлять страной. Свое обращение и.о. президента Боливии адресовала оппозиции, представленной большей частью сторонниками свергнутого президента страны.