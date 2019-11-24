Москва, , 01:44 — REGNUM «Молодая Гвардия Единой России» должна реформироваться в проектный офис, в котором реализуются все направления, которые интересны молодежи. С таким заявлением выступил Председатель «Единой России», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев на XIX Съезде партии, который прошел 23 ноября в Москве.

«На прошлой неделе я встречался с представителями «Молодой Гвардии Единой России». Хочу ответственно сказать: у нас очень перспективный кадровый резерв. «Молодая Гвардия» продвигает много разных новых проектов: это и волонтерство, благотворительность, защита окружающей среды. Нужно развивать нашу молодежную организацию. Она должна реформироваться в, как принято сейчас говорить, проектный офис, в котором реализуются все направления, которые интересны молодежи. Сегодня правильно коллеги говорили: в каком случае молодые люди будут вступать Партию? Если Партия будет интересной. И этим нужно заниматься. Это не всегда политика в рафинированном виде. Это и творчество, и защита, и предпринимательство. Надеюсь, что все это получит свое развитие», — сказал Медведев.

Помимо этого, он предложил активистам МГЕР активнее участвовать в образовательных проектах «Единой России».

«В этом году начала работу Высшая партийная школа. Уверен, она будет интересна для тех, кто свое будущее связывает с политикой», — отметил Дмитрий Медведев.