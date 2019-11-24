Москва, , 01:35 — REGNUM Предвыборная Программа стала основой законодательной работы всех фракций «Единой России» и в Государственной Думе, и в регионах.

«На ее выполнение нацелены наши партийные проекты. В этом году мы обеспечили повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума, продолжили поддержку семей с детьми, пенсионеров и инвалидов», — заявил Председатель «Единой России», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании XIX Съезда партии в Москве.

«Я возглавляю специальную Комиссию по контролю за выполнением Программы. Нам еще только предстоит сделать подробный отчет по законотворческой деятельности Государственной Думы нынешнего созыва. Но уже есть результаты, о которых можно говорить. Обозначу несколько направлений, которыми мы активно занимались в этом году. Первое — рост доходов людей. Мы обеспечили повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что благодаря партийному проекту «Крепкая семья» была продолжена поддержка семей с детьми.

«Те, у кого в 2019 — 2022 годах родятся третий и последующие дети, смогут получить выплату — а это 450 тысяч рублей — на погашение ипотеки», — напомнил он.

Также, по его словам, в рамках партийного проекта «Старшее поколение» около полумиллиона человек стали участниками программы «Социальный туризм».

«Они путешествовали, участвовали в экскурсиях. Путевки были для них бесплатными или по льготной цене. Такие программы действовали в 80 регионах», — рассказал Дмитрий Медведев.

Помимо этого, «Единая Россия» добилась законодательного закрепления в любом регионе бесплатного пользования парковкой для людей с ограничениями по здоровью, заключил Председатель партии.