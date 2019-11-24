Москва, , 01:16 — REGNUM Заявление концертного директора певицы Софии Ротару, о преднамеренной «травле», прокомментировал председатель комиссии по информационной политике Совфеда Алексей Пушков. Об этом сенатор написал на своей странице Twitter.

«Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет. Но у нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России. Вот и Ротару не очень рады», — написал Пушков.

Он также добавил, что в России граждане устали от артистов наподобие Ротару, они «клянут её (Россию) почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле».

Напомним, в конце этой недели, концертный директор певицы заявил, что Ротару никогда не финансировала украинских военных. Также он заявил, что певица очень редко выступает на коммерческих мероприятиях.