Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Администрация сетей Facebook, Instagram и Twitter должна заблокировать аккаунты высших государственных лиц Ирана. С такой просьбой к руководству сетей обратился спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, сообщает пресс-служба госдепартамента США в Twitter.

«Мы призываем соцмедиа-компании, такие как Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты верховного лидера Хаменеи, министра иностранных дел Зарифа и президента Рухани до тех пор, пока они не восстановят интернет для своих граждан», — заявил Хук.

По мнению спецпредставителя США, власти Ирана отключили интернет, чтобы скрыть смерти и другие трагедии возникшие в ходе протестных акций.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирана обвинили США в причастности к беспорядкам в стране. Кроме того, 23 ноября стало известно, что иранские власти восстановили доступ к интернету на территории десяти провинций страны.

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