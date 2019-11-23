Москва, , 23:37 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам XIX съезда «Единой России» вошел в состав Генерального совета партии. Комментируя итоги съезда, он подчеркнул, что партия очень много делает для республики, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Проблема была в том, что «Единую Россию» всегда воспринимали как партию чиновников. К сожалению, мы и сами иногда давали такие поводы, чтобы люди думали, что в ней работают зарвавшиеся чиновники. На самом деле в ней состоят разные люди: помимо чиновников, там есть представители рабочих профессий, военные, учителя, врачи, да практически все сферы в ней представлены», — отметил Хабиров.

Он полагает, что главная задача членов партии — «рассказать людям, кто мы есть на самом деле», но пока это делалось не очень хорошо. Говоря об обновлении партийных рядов, Хабиров заверил, что «Единая Россия» в Башкирии будет «безжалостно избавляться от тех, кто не понимает современных реалий, у кого нравственные, человеческие качества не совпадают с нашими».

«Мы сами люди простые с нормальными нравственными установками и жизненными ценностями, того же будем требовать и от членов партии», — сказал глава республики.

«Единая Россия» — это часть нашего народа, наших людей, а они пока не воспринимают того, сколько хорошего делает партия. Сейчас в обществе большой запрос на простые человеческие отношения, на искренность, честность, справедливость», — заключил Хабиров.

ИА REGNUM напоминает, ранее Хабиров был избран секратарем регионального отделения «Единой России». На этом посту он сменил председателя Госсобрания-курултая республики Константина Толкачева, который руководил отделением на протяжении 10 лет.

«Партия должна быть более технологичной, интересной, чтобы сохранять ведущие позиции в республике, а для этого необходимо обновить кадровый состав, привлечь молодых активистов», — говорил после назначения Хабиров.