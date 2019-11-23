Санкт-Петербург, , 23:21 — REGNUM Избрание в руководящие органы «Единой России» троих представителей петербургской организации партии является признанием качества работы единороссов в Северной столице. Об этом заявил 23 ноября секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения.

Вячеслав Макаров Assembly.spb.ru

В субботу на XIX съезде «Единой России» представитель в Совете Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Кутепов избран в президиум Генерального совета партии. Кроме того, Вячеслав Макаров переизбран в президиум Генсовета, а первый заместитель секретаря петербургского отделения Сергей Густов — в Генеральный совет партии.

«Это большая ответственность лично для меня и высокая оценка всей партийной организации Санкт-Петербурга, регионального исполкома, секретарей партийных организаций, — заявил Вячеслав Макаров. — Решения съезда о поддержке наших кандидатур — знак качества нашей общей работы в Петербурге».

Говоря об итогах съезда, Макаров подчеркнул, что сегодня «важно укрепить партию и укрепить наше российское государство», а членам «Единой России» необходимо «слышать, слушать и быть с людьми, и чтобы каждый день был виден результат нашей работы».

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