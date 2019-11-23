Москва, , 23:13 — REGNUM Делегацию Кировской области на XIX съезде «Единой России» возглавил губернатор региона Игорь Васильев. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Комментируя итоги партийного мероприятия Васильев напомнил, что и президент России Владимир Путин и лидер партии Дмитрий Медведев говорили, что «Единая Россия» ни в коем случае не должна стесняться своего лидерства в стране и тех решений, которые принимают партийцы, за которые несут ответственность. Много было сказано о необходимости обновления, появления новых лиц.

«Не обошли вниманием и реализацию партийных проектов. Они будут трансформированы в более ёмкие направления деятельности, всего их будет пять — по числу основных сфер жизни: здравоохранение, образование, культура, дороги и комфортная городская среда. Вот на этих направлениях будут сосредоточены все партийные проекты», — отметил кировский губернатор.

Он уточнил, что будет еще ряд важных поднаправлений, которые и являются отправными точками для движения регионов.

«Все шаги, законы, все действия, которые предпринимает партия, нацелены на то, чтобы приближать жизнь людей к той, о которой они мечтают», — заключил глава Кировской области.

ИА REGNUM напоминает, XIX съезд правящей партии «Единая Россия» состоялся в Москве 23 ноября. На съезде президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев сделали ряд важных заявлений. Был дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году. Также было объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям. Кроме того, был создан Правозащитный центр партии.