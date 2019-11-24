Ла-Пас, , 09:08 — REGNUM 23 ноября боливийский Сенат дал добро на проведение внеочередных президентских выборов, уже без участия Эво Моралеса, президента в изгнании. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Проведение новых выборов было согласовано месяц спустя после начала глубокого политического кризиса в стране.

«Единогласно был одобрен проект закона «Исключительный и переходный режим проведения всеобщих выборов», — опубликовал Сенат запись на своей странице в Twitter.

Вечером 23 ноября инициатива будет передана на рассмотрение нижней палате парламента — Палате депутатов. Только после её согласия исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сможет придать проекту статус закона.