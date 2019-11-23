Москва, , 22:55 — REGNUM Делегация Удмуртии приняла участие в XIX съезде партии «Единая Россия», который состоялся в Москве 23 ноября. Делегацию возглавил руководитель республики Александр Бречалов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Мы должны реагировать на те изменения, которые происходят в обществе и экономике, и реагировать на это корректировкой программы партии «Единая Россия». В данном случае — применительно к Удмуртии. Безусловно, особый акцент — на реализации национальных проектов. Нацпроекты — для людей. Это качество жизни — измеримое, конкретное, понятное: дорога, ясли, школа», — считает глава Удмуртии, который вступил в правящую партию год назад.

По мнению Бречалова, необходимо постоянно напоминать, что именно «Единая Россия» внесла ключевой вклад в разработку национальных проектов, а теперь возложила на себя ответственность за их реализацию и контролирует их исполнение.

«Проще всего критиковать, не неся никакой ответственности. Сложнее брать удар на себя и дальше развивать страну», — подчеркнул глава Удмуртии и напомнил, что благодаря именно партийному проекту в Удмуртии отремонтированы 33 дома культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прошедшего съезда был дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году. Также было объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям. Кроме того, был создан Правозащитный центр партии.