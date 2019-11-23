Москва, , 22:35 — REGNUM В ходе XIX съезда «Единой России» в Высший совет партии был включен уроженец Мордовии, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев. Вместе с главой республики Владимиром Волковым и депутатом Госдумы Василием Пискаревым в Высшем совете уже трое представителей региона, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

«Такого количества представителей от одной территории в Высшем совете партии больше нет. И это говорит, в первую очередь, о большом доверии, которое руководство партии оказывает партийной организации Мордовии. Для нас это очень много значит… это обеспечит дополнительную поддержку Мордовии в её социальном и экономическом развитии», — отметил Волков.

По его словам, главная задача для партии сегодня — это активно подключиться к работе по национальным проектам, инициированным президентом страны Владимиром Путиным.

«Партийные проекты перекликаются с национальными, и «Единой России» нужно более конкретно определить свою роль в реализации нацпроектов, потому что они являются для станы главными на ближайшие пять лет. От них будет зависеть развитие экономики, социальной сферы, повышение благосостояния жителей страны», — уверен глава Мордовии.

ИА REGNUM напоминает, делегацию Мордовии на съезде «Единой России», который состоялся 23 ноября в Москве, возглавил глава республики Владимир Волков, в состав делегации вошли секретарь регионального отделения «Единой России», член Генерального совета партии Владимир Чибиркин, руководитель регионального исполнительного комитета партии Станислав Тиньгаев, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании региона Виктор Якуба, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Валерий Алехин, секретари первичных отделений.