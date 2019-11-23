Киев, , 22:26 — REGNUM Бывший депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко предрекла конец украинской государственности, об этом она сообщила в эфире YouTube канала КРТ.

«У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего», — убеждена Савченко.

Причиной подобного заявления стал законопроект о продаже сельскохозяйственных земель, внесенный на рассмотрение в украинский парламент.

Примечательно, что Савченко убеждена в полном осознании законодателями последствий утверждение подобного законопроекта.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — резюмировала Савченко.

Напомним, на прошедшей неделе в Раде в первом чтении был принят законопроект, отменяющий в октябре 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий, действующий на Украине уже 14 лет.

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