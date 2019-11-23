Москва, , 22:19 — REGNUM Делегация Марий Эл приняла участие в XIX съезде партии «Единая Россия». Состоялись встречи главы республики Александра Евстифеева с начальником управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александром Харичевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и председателем комитета по законодательству Госдумы Павлом Крашенинниковым, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Глава Марий Эл по итогам съезда отметил, что партия «Единая Россия» — это некая площадка для реализации тех политических, хозяйственных решений, которые принимаются высшим должностным лицом и правительством Российской Федерации.

«Это площадка, которая позволяет, во-первых, формировать нацпроекты, во-вторых, реализовывать их, а в-третьих, контролировать, чтобы при реализации не было допущено финансовых злоупотреблений и не нарушались требования по качеству и срокам исполнения», — считает руководитель республики.

Он добавил, что в Марий Эл все требования, выдвигаемые к реализации нацпроектов, неукоснительно выполняются.

«На сегодняшний день это основная возможность для того, чтобы республика динамично развивалась, и мы, конечно, будем и дальше следовать принятым решениям правительства России и тем решениям, которые поддерживаются членами партии «Единая Россия», — заключил Евстифеев.

Как сообщало ИА REGNUM, XIX съезд партии «Единая Россия» состоялся в Москве 23 ноября. В ходе мероприятия президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев сделали ряд важных заявлений.