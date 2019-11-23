Санкт-Петербург, , 19:57 — REGNUM Чтобы остаться лидирующей политической силой, «Единая Россия» должна отвечать на вызовы времени, сохраняя близость к людям. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, член Высшего совета «ЕР», участвовавший 23 ноября в ХIХ съезде партии.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

«Партия должна быть современной, применять современные цифровые технологии и в тоже время работать на земле. Не случайно сегодня назывались такие направления как здравоохранение, образование, комфортная среда — это то что наиболее близко к людям», — сказал Дрозденко.

Говоря о деятельности «Единой России» в Ленинградской области, глава региона отметил: «Насколько партия докажет жителям Ленинградской области, что она работает на них, отстаивает их интересы, такой и будет результат на выборах».

Дрозденко напомнил, что по итогам муниципальных выборов, состоявшихся 8 сентября, «Единая Россия» в Ленобласти завоевала порядка 75% мест.

«Но впереди много выборных кампаний, и работы предстоит еще очень много», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Как сообщало ИА REGNUM, на ХIХ съезде «Единой России» вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов избран заместителем секретаря Генсовета партии.

По словам Перминова, необходимо «перепрошить» партию и подготовиться к электоральному циклу 2020−2021. «Победа текущего года не является панацеей от проблем, которые ждут в будущем. Нас ждет серьезная конкурентная борьба. Особенно в городах-миллионниках», — сказал он.

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