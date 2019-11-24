Исламабад, , 09:08 — REGNUM 23 ноября специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам информации и телерадиовещания Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности официального представителя правительства, заявила, что оппозиция «стала живым примером политического двуличия».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь правительства отметила, что оппозиционные партии пытаются оказать давление на Избирательную комиссию Пакистана, запугивая ее и выдвигая ложные обвинения.

По словам Фирдоус Ашик Аван, главная линия наступления оппозиции — это дело о «зарубежном финансировании» правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»), которое не имеет под собой никаких оснований.

Напомним, что один из основателей партии «Техрик-е-Инсаф» Акбар Бабар вышел из нее в 2014 году, заявив, что, по меньшей мере, 3 миллиона долларов было получено членами партии из стран Персидского залива через различные счета в оффшорных зонах. Полученные средства были скрыты от Избирательной комиссии.

Дело о «зарубежном финансировании» рассматривается в избиркоме уже пятый год.