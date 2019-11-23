Москва, , 18:32 — REGNUM Подходы к партийной работе «Единой России» предстоит обновить в соответствии с требованиями времени. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе XIX съезда партии.

Евгений Куйвашев Kremlin.ru

Глава региона отметил, что реализация установок, которые в своём выступлении дал президент Владимир Путин, позволит отыскать новые подходы к реализации нацпроектов и к партработе. То, что глава государства лично принял участие в съезде — очень важно, отмечает губернатор.

«Он сегодня дал установки на то, как необходимо работать, показывать реальные результаты», — сказал Куйвашев.

Глава области добавил, что задачи по реализации нацпроектов должны быть в основе партийной деятельности. По его словам, съезд обновит подходы к работе и даст существенный импульс.

Как сообщало ИА REGNUM, съезд «Единой России» прошёл в Москве. На нём выступил Владимир Путин, который, в частности, призвал партийцев «терзать и трясти» чиновников на местах, а также добиваться необходимых решений во всех тех сферах, где это нужно.