Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Глава петербургских единороссов, спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров сохранил свой пост в руководстве «Единой России». Кроме того, член Совета Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Кутепов избран в президиум Генерального совета партии «Единая Россия» 23 ноября на XIX съезде партии в Москве.

Напомним, в Совфеде Кутепов возглавляет комитет по экономической политике, ранее он работал в органах исполнительной власти Петербурга, в 2016 году был избран депутатом Заксобрания и делегирован в верхнюю палату парламента.

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров на съезде вновь избран в состав президиума Генсовета.

Как сообщают СМИ, в рамках ротации руководящих органов партии из Генсовета выведены депутат Заксобрания Петербурга Дмитрий Тугов и депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов.