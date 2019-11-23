Сеул, , 18:30 — REGNUM Власти Южной Кореи времени отложили разрыв военного сотрудничества с Японией, а также заморозили процесс подачи жалоб в ВТО. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Сеул объявил о своём решении не прекращать действие договора об обмене разведывательной информацией (GSOMIA), что должно было произойти уже 23 ноября. Впрочем, правительство Южной Кореи оставляет за собой право выйти из договора в любой момент.

Таким образом, Сеул надеется восстановить диалог с Японией, но при этом требует и ответных шагов — в частности, возвращение Южной Кореи в «белый список» торговых партнёров и снятие ограничений на экспорт ключевых промышленных материалов; из-за действий Токио южнокорейские компании в третьем квартале потеряли существенную долю выручки. Также правительство Южной Кореи приняло решение приостановить разбирательство в ВТО в надежде на дипломатическое разрешение торговых противоречий.

Разрыв договора GSOMIA не только ухудшил бы и без того плохие отношения двух стран, но мог бы нанести серьезный ущерб союзу с США, так как оказалась бы значительно затруднена коммуникация между спецслужбами всех трёх стран.