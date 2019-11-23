Пхеньян, , 18:31 — REGNUM Северная Корея не демонстрирует «искреннего желания» проводить переговоры с США. С таким заявлением выступила представитель США в МАГАТЭ Джеки Уолкотт, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

США предпринимают активные усилия, чтобы усадить КНДР за стол переговоров, однако со стороны Пхеньяна нет встречных шагов, утверждает дипломат. В частности, не производится сокращения ракетного и ядерного арсенала — неотъемлемого требования США в переговорах о денуклеаризации.

Предварительные переговоры на рабочем уровне также провалились, и перспективы нового саммита, намеченного на декабрь, выглядят все более туманными.

Джеки Уолскотт призвала мировое сообщество ужесточить контроль за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи, чтобы добиться уступок с ее стороны. До сих пор переговорный процесс фактически заморожен после провала февральского саммита в Ханое.