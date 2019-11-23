Киев, , 18:29 — REGNUM Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина, в отношении которой в СМИ была распространена информация том, что она якобы получила должность «через постель», заявила, что все нападки на нее связаны с ее «публичной политикой и активным продвижением реформ». Так 23 ноября Клитина прокомментировала информацию о своей отставке на своей странице в социальной сети Faсеbook.

«Мне совершенно ясно, что вся эта грязь льется на меня из-за моей публичной политики и активного продвижение реформ», — отметила депутат.

Политик также отметила, что надеялась на поддержку министра инфраструктуры Владислава Криклия в такой «сложной» для нее ситуации. «На моем брифинге (который прошел 22 ноября —ИА REGNUM) я не сказала ничего негативного и всегда выражала министру поддержку и словом и работой», — отметила чиновница.

Напомним, что ранее пранкер под псевдонимом Джокер вступил с Александрой Клитиной в переписку, выдавая себя за высокопоставленного представителя офиса президента Украины. В ходе этой переписки заместитель министра инфраструктуры позволила себе ряд высказываний критического характера в отношении Владислава Криклия. 22 ноября министр инфраструктуры Украины заявил о том, что будет требовать отставки своего заместителя.

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