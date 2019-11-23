Анкара, 23 ноября 2019, 16:56 — REGNUM Вооруженные силы Турции начали спецоперацию против Рабочей партии Курдистана на востоке страны, об этом 23 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкая артиллерия
Турецкая артиллерия
Msb.gov.tr

Для масштабной акции было мобилизованы порядка 2 тыс. 250 сотрудников служб безопасности.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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