Анкара, , 16:56 — REGNUM Вооруженные силы Турции начали спецоперацию против Рабочей партии Курдистана на востоке страны, об этом 23 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкая артиллерия Msb.gov.tr

Для масштабной акции было мобилизованы порядка 2 тыс. 250 сотрудников служб безопасности.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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