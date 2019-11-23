Исламабад, , 18:28 — REGNUM 23 ноября посол КНР в Пакистане Яо Цзин выступил на медиа-форуме Китайско-пакистанского экономического коридора в Исламабаде, раскритиковав позицию США.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, китайский дипломат задал риторический вопрос: «Где были США, когда Пакистану требовалась помощь?».

По словам Яо Цзина, американский подход к Исламабаду — неравноправный, он не подразумевает настоящего сотрудничества. С другой стороны, по словам посла КНР, отношения между Пекином и Исламабадом основаны на взаимной выгоде. При этом проекты Китайско-пакистанского экономического коридора — это не помощь Пакистану, а средство обеспечить прибыль для государственных компаний КНР. По мнению китайского дипломата, совместные проекты также принесут огромные дивиденды Исламабаду.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор, который соединяет Синцзян-Уйгурский автномный район КНР с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан — это часть китайской инициативы «Один пояс — один путь».