Москва, , 16:48 — REGNUM Президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев считает, что ключевым заявлением на прошедшем в Москве XIX съезде «Единой России» была установка партии вновь получить конституционное большинство в Государственной думе на выборах 2021 года.

«Главное — партия вышла на выборы, и поставлена задача на вы борах 2021 года взять конституционное большинство», — подчеркнул политолог.

«Кроме того, президент РФ Владимир Путин обозначил основной вектор развития партии — «она должна не властвовать, а служить людям», — подчеркнул Дмитрий Гусев.

Президент консалтингового агентства «Bakster-group» также отметил слова Председателя партии Дмитрия Медведева о том, что партия должна быть полезной людям.

«Отсюда все партийные направления, электронные приемные, сервисы. То есть партия превращается в своеобразный МФЦ, куда каждый приходит и получает решение своего вопроса», — завершил свой комментарий эксперт.