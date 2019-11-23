Москва, 23 ноября 2019, 16:48 — REGNUM Президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев считает, что ключевым заявлением на прошедшем в Москве XIX съезде «Единой России» была установка партии вновь получить конституционное большинство в Государственной думе на выборах 2021 года.
«Главное — партия вышла на выборы, и поставлена задача на вы борах 2021 года взять конституционное большинство», — подчеркнул политолог.
«Кроме того, президент РФ Владимир Путин обозначил основной вектор развития партии — «она должна не властвовать, а служить людям», — подчеркнул Дмитрий Гусев.
Президент консалтингового агентства «Bakster-group» также отметил слова Председателя партии Дмитрия Медведева о том, что партия должна быть полезной людям.