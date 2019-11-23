Москва, 23 ноября 2019, 16:25 — REGNUM Выделение работы с гражданским обществом, некоммерческим сектором в отдельную рабочую группу «Единой России» является очень своевременным шагом, правильным и нужным решением. Об этом заявил член Генсовета партии СергейБоярский, выступая на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России», которое проходит в рамках XIX съезда.
В свою очередь, руководитель центра сопровождаемого проживания инвалидов «Квартал Луи», глава фонда «Благовест» МарияЛьвова-Белова отметила, что нужен мощный лидерский корпус профессионалов гражданского общества.
Еще одно направление, по ее словам, — это создание сети сильных, ярких, системных проектов, которые могли бы заниматься практической реализацией в совершенно разных сферах.
Мария Львова-Белова добавила, что сейчас многие НКО готовы к созданию собственной инфраструктуры, строительству своих объектов. «Сейчас строится все больше социальных центров, приютов, образовательных центров. Но у нас нет системы, которая могла бы все это дело поддерживать и развивать», — отметила она.
Она напомнила, что год назад на встрече с Председателем партии ДмитриемМедведевым был озвучен проект по строительству арт-поместья, резиденции для людей с инвалидностью из разных регионов страны. «И мы были услышаны. Я рада сообщить, что через неделю в первые дома заезжают 30 человек. Я надеюсь, Дмитрий Анатольевич, что вы будете поддерживать нас и дальше», — сказала она.