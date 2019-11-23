Киев, , 18:32 — REGNUM Глава государственного бюро расследований Роман Труба рассказал между какими ведомствами будут распределены дела о событиях о массовых беспорядках в Киеве в 2014 году (так называемый майдан). Об этом политик сообщил 22 ноября в эфире политического ток-шоу «Свобода слова».

Труба отметил, что данные дела будут распределены между государственным бюро расследований, национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), а также национальной полицией и службой безопасности Украины.

Чиновник отметил, что всего дел 114. 50−60 дел (примерно половину) будет рассматривать ГБР. Остальные дела, как отметил Труба, будет рассматривать «НАБУ, часть Национальная полиция и небольшую часть получит СБУ». Также Труба подчеркнул, что следователи, которые ранее занимались данными делами в генеральной прокуратуре, должны будут перейти в ГБР и завершить расследование по данным производствам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Евгения Закревская, которая отстаивает интересы семей так называемой небесной сотни заявила о том, что после 20 ноября дела о массовых беспорядках в Киеве во время так называемого майдана будут приостановлены.

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