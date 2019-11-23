Москва, , 16:18 — REGNUM Задача общественных приемных партии «Единая Россия» состоит в том, чтобы любой человек, обратившийся с конкретной личной проблемой, не только получал всестороннюю помощь в ее решении, но одновременно был погружен во все возможности партии, мог поддержать ее социальные инициативы. Об этом на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии, которое проходит в рамках XIX Съезда «Единой России», заявила заместитель секретаря Генерального совета партии ОльгаБаталина.

«Приемные нашей партии сегодня — это эффективно работающий институт, представленный во всех регионах страны. Новые возможности, которые предоставляет партия, конечно, должны быть реализованы на площадках общественных приемных. Наша задача — чтобы человек, обращающийся в приемные с конкретной личной проблемой, не только получал всестороннюю помощь в ее решении, но одновременно был погружен во все возможности партии, мог поддержать социальные инициативы партии, выразить свое отношение к законопроектам, которые мы проводим, воспользоваться сервисом «Нацпроекты глазами людей», — сказала она.

«Мы рассчитываем, что такое расширение коммуникаций всех партийных институтов позволит нам донести до большего количества граждан информацию о том, чем мы занимаемся и получить большую поддержку от граждан нашей страны», — добавила Ольга Баталина.

В свою очередь, президент ПАО «Ростелеком» МихаилОсеевский также отметил, что современную жизнь невозможно представить без цифровых технологий.

«Высокая планка, заданная нашим обществом, требует и от Партии перехода к соответствующим каналам коммуникаций. В любом месте, всегда, везде любой гражданин, и член партии должен иметь возможность обратиться, задать вопрос, получить информацию», — отметил он.