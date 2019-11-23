Мумбаи, Индия, , 18:34 — REGNUM Лидер ультраправой националистической партии «Шив сена» Уддхав Тхакерай назвал политический кризис в Махараштре «хирургическим ударом по демократии». Об этом 23 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Флаг Индии Ashwin Kumar

В официальном заявлении Уддхав Тхакерай подчеркнул, что теперь правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) не следует вообще проводить выборы в штате. По словам оппозиционера, в выборах нет потребности, когда БДП может просто назначить на любой политический пост угодную себе кандидатуру. «Правящая партия просто посмеялась над демократическим процессом», — заключил он.

Напомним, что 23 ноября правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) изъявила намерение сформировать правительство в штате Махараштра. По итогам выборов БДП набрала всего 105 из 288 мест в заксобрании штата и не смогла в одиночку сформировать правительство. Тем не менее, теперь БДП рассчитывает прийти к власти в Махараштре при поддержке части представителей «Партии националистического конгресса» (ПНК) во главе с Аджитом Паваром.

23 ноября лидер БДП Девендра Фаднавис и Аджит Павар вступили в должность главного министра и заместителя главы штата Махараштра. Примечательно, что на протяжении нескольких недель «Шив сена» вела переговоры с другими оппозиционными партиями по вопросу формирования правительства совместными усилиями.