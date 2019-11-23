Москва, , 16:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал, чтобы правящая партия «Единая Россия» была социальным лифтом для тех патриотически настроенных молодых людей, которые хотят служить Родине. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 23 ноября, на XIX съезде «Единой России».

По словам Путина, «Единая Россия» должна вкладывать партийные ресурсы в талантливых и патриотически настроенных ребят.

«Партия является социальным лифтом для тех ребят, которые хотят служить Родине», — сказал президент России.