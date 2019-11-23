Исламабад, , 18:33 — REGNUM 23 ноября министерство иностранных дел Пакистана осудило попытку крайне правой националистической группы «Остановим исламизацию Норвегии» сжечь копию Корана.

Коран

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что Исламабад уважает все религии и верования и ожидает от других стран уважения к Исламу. Пресс-секретарь МИДа высказался по поводу инцидента в норвежском городе Кристиансанн, где 22 ноября активисты группы «Остановим исламизацию Норвегии» провели антиисламский марш и попытались сжечь копию Корана.

Кроме Пакистана свое недовольство по поводу инцидента выразила Турция. Анкара призвала правительство Норвегии «пресечь подобные действия» и «наказать всех виновных как можно скорее.