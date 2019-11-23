Подгорица, , 18:41 — REGNUM Делегация Бошняцкой партии Черногории во главе с заместителем председателя Османом Нурковичем и политическим консультантом Сулжо Мустафичем участвуют в работе Конгресса Европейской народной партии (ЕНП), который проходит в Загребе, пишет черногорское новостное агентство RCTG 22 ноября.

Участниками конгресса было признано, что Бошняцкая партия Черногории — политическая организация, которая в значительной степени способствует дальнейшей интеграции Черногории в ЕС.

«Роль Бошняцкой партии в качестве прозападной и проевропейской партии имеет важное значение для политической сцены Черногории и способствует ее стабильности, укреплению институтов, региональному сотрудничеству и общей европейской перспективе региона», — сообщается в заявлении Бошняцкой партии.

Представители этой партии провели переговоры с Паулем Рангелем, заместителем председателя EНП и Домагоем Иван-Милошевичем, председателем комитета по европейским делам в парламенте Хорватии .

«Стратегическая приверженность гражданскому обществу и общенациональным ценностям являются важными условиями для членства в ЕС», — заявили представители Бошняцкой партии.

Были заявлены постоянная поддержка евроинтеграции в регионе, а также укрепление европейских ценностей благодаря расширению спектра возможностей для реализации экономических и инфраструктурных проектов, которые укрепят экономику и объединят балканские страны.