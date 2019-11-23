Москва, , 15:47 — REGNUM Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пригрозил исключением из политической организации тем, кто нарушает этические нормы, установленные в партии. Об этом Медведев заявил сегодня, 23 ноября, на XIX съезде «Единой России».

Медведев подчеркнул, что ни одно обращение или жалоба от граждан в комиссии по этике партии «Единая Россия» не должно остаться без внимания. Реакция на нарушение этических норм будет жесткой, вплоть до исключения из партии, подчеркнул глава ЕР.

Политик отметил, что любой гражданин, если он столкнулся с действиями тех членов «Единой России», которые ведут себя недостойно, несправедливо, неуважительно, то он может обратиться в комиссию по этике, которая уже начала свою работу.

Медведев пояснил, что комиссия работает в удаленном режиме и обращение можно сформировать на сайте партии.

«Ни одно не должно остаться без внимания», — подчеркнул он.