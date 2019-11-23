Варшава, , 18:36 — REGNUM 22 ноября были опубликованы результаты опроса центра социологических исследований Social Changes. Они были проведены по заказу польского новостного портала Wpolityce.

Флаг Польши

По результатам опроса, 34% респондентов считают, что оппозиция при новом правительстве должна активнее с ним сотрудничать, 13% — что оппозиция должна сотрудничать с правительством, как прежде, 12% — что оппозиция должна пойти на обострение отношений. 41% не имеют мнения насчёт того, как должна вести себя оппозиция.

Опрос был проведён с 15 по 19 ноября. В нем приняли участие более 1000 человек.