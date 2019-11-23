Москва, , 15:51 — REGNUM В ходе заседания межгосударственного арбитража в Гааге в связи с инцидентом в Керченском проливе не удалось разрешить ни одного принципиального разногласия между Россией и Украиной. 23 ноября об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Первое заседание межгосударственной комиссии по «керченскому инциденту», сформированной по инициативе Украины, состоялось 21 ноября. В российском внешнеполитическом ведомстве объяснили, что это заседание носило технический характер и было посвящено согласованию процессуальных документов. Но и на этом заседании выявились принципиальные разногласия между сторонами.

«В ходе него [заседания], однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них», — подчеркнули в МИД РФ.

Российская сторона настаивает на том, что перед разбирательством дела по существу должно быть установлено наличие или отсутствие у арбитражного суда компетенции рассматривать это дело. На втором этапе должна быть определена степень публичности разбирательства, а также составлен график представления процессуальных документов. Только после этого возможен переход к практической фазе разбирательства.

Напомним, 18 ноября 2018 года военные корабли Украины нарушили государственную границу России в Керченском проливе. Суда ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками и доставлены в Керченский порт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2019 года в МИД РФ заявили, что власти Украины, отдавшие приказ военнослужащим о пересечении российской границы, не только совершили преступление против суверенитета России, но и сознательно подвергли опасности собственных граждан.

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