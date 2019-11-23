Сараево, , 18:42 — REGNUM Перед Вечным огнем в Сараево горожане протестуют уже четвертый день подряд после того, как детская правозащитница и федеральный депутат Сабина Чудич опубликовала шокирующие фотографии из интерната для детей с психическими расстройствами города Пазарич, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 22 ноября.

Напомним, что первый несанкционированный митинг горожан города Сараево прошёл ещё в среду перед парламентом БиГ, и это было всего через несколько часов после публикации тревожных фотографий, на которых дети были привязаны к радиаторам и кроватям.

Одна и та же группа протестовала перед сараевской мэрией, и для обеспечения порядка во время митинга была привлечена полиция Сараево. Тогда протестующие мирно разошлись, и инцидентов не было.