Загреб, , 15:56 — REGNUM Доклад словенской парламентской комиссии по надзору за разведкой (KNOVS) подтвердил, что словенская сторона в целях продвижения выгодного для себя решения использовала свой государственный аппарат и разведслужбы. Ранее Словения после арбитражного скандала 2015 г. и признания в незаконной деятельности словенских арбитражных агентов в ходе судебного разбирательства по длящемуся более четверти века территориальному спору между Хорватией и Словенией из-за доступа к международным водам рыбацких кораблей через Пиранский залив пыталась обвинить хорватскую сторону в «незаконной прослушке» словенской стороны. Тем самым, она пыталась отвлечь внимание судебных органов от сущности арбитражного дела, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 22 ноября.

Рассекреченная часть доклада KNOVS о «разведывательной и контрразведочной деятельности в связи со спором между Словенией и Хорватией в арбитражном суде Гааге», который на днях был опубликован в Любляне, свидетельствует о том, что Словения действовала в суде, словно это была разведывательная операция, а не судебное разбирательство, проводимое международным судебным органом.

Пытаясь определить причины, по которым словенские арбитражные агентыв ходе арбитражного разбирательства были пойманы при проведении частных бесед, KNOVS в рассекреченном отчете, после многомесячного расследования, раскрывает ряд компрометирующих фактов для словенской стороны, которые ставят под сомнение ключевые заявления Словении в арбитражном споре. Из рассекреченной части другого секретного отчета KNOVS, составленного на 150 страницах, следует, что Словения через свои разведывательные службы постоянно устраивала частные встречи словенских арбитражных агентов Симоны Дреник и Ернея Секолецы с представителями судебных органов.

В 2015 году разразился скандал в связи с утечкой информации, согласно которой представитель МИД Словении и один из судей пытались незаконным образом повлиять на принятие решения. Этому предшествовал ряд неофициальных заявлений и свидетельств о том, что готовится решение не в пользу Хорватии. При таком неблагоприятном раскладе руководство страны решило объявить о выходе из договора об арбитраже, что автоматически дает право объявить принятое впоследствии решение суда недействительным.