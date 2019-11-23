Кишинёв, , 14:26 — REGNUM Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии задержали и поместили под арест экс-главу специальной прокуратуры по особым делам Николая Китороагэ. Как сообщили в прокуратуре, Китороагэ обвиняют в незаконном обогащении, передает ИА REGNUM.

Незаконно приобретенное имущество, по данным следствия, он оформлял на родственников. По предъявленным обвинениям ему грозит крупный штраф или до 15 лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности сроком до 15 лет.

В период пребывания у власти в Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка Китороагэ и возглавляемая им специальная прокуратура занималась политическим преследованием оппонентов Плахотнюка.