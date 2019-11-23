Тегеран, , 14:46 — REGNUM Власти Ирана обвинило Соединенные Штаты в подогревании беспорядков в стране, об этом 23 ноября сообщает Al Arabia.

«Мятежники принадлежали к оппозиционным группировкам, кроме того, среди них присутствовали представители разведывательных служб США», — отметил глава Корпуса Стражей Исламской революции в провинции Керманшах Бахман Рейхани.

Напомним, акции протеста в Иране начались после того, как правительство страны приняло решение повысить цены на бензин. В результате беспорядков погибли свыше 100 человек.

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