Тегеран, 23 ноября 2019, 14:46 — REGNUM Власти Ирана обвинило Соединенные Штаты в подогревании беспорядков в стране, об этом 23 ноября сообщает Al Arabia.
«Мятежники принадлежали к оппозиционным группировкам, кроме того, среди них присутствовали представители разведывательных служб США», — отметил глава Корпуса Стражей Исламской революции в провинции Керманшах Бахман Рейхани.
Напомним, акции протеста в Иране начались после того, как правительство страны приняло решение повысить цены на бензин. В результате беспорядков погибли свыше 100 человек.
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