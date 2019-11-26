Токио, , 05:07 — REGNUM Японское информационное агентство «Киодо цусин» сообщило о требовании США повысить расходы Японии на содержание американских военных баз. Через некоторое время официальный Токио опроверг эти слухи. Почему, тем не менее, вопрос остаётся горячим, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Всё дело в том, что перекладывание финансовой нагрузки на плечи союзников является для современных США не разовым мероприятием, а признанной стратегией. Так, например, от Южной Кореи Вашингтон потребовал увеличения расходов на содержание американских войск не менее чем в 5 раз, и никаких опровержений этой информации от Сеула не поступало.

Мало того, расходы на содержание американского контингента уже начали повышаться в Южной Корее. Вряд ли Токио удастся избежать подобной участи, несмотря на заверения японских официальных представителей в том, что среди союзников США расходы Японии на содержание американского контингента и так самые высокие. Возможно, Вашингтон считает, что Токио способен на большее.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Требует ли Вашингтон от Токио увеличить расходы на содержание войск США?».