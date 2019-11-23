Мумбаи, Индия, , 14:12 — REGNUM Утром 23 ноября индийском штате Махараштра отменили президентское правление. Об этом 23 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В кратком официальном сообщении представители министерства внутренних дел Индии сообщили, что президентское правление в индийской Махараштре было отменено в 5:47. Таким образом, президент Индии Рам Натх Ковинд вернул властные полномочия местным законодательному собранию и правительству. Это запустило процесс формирования нового правительства в регионе.

Напомним, что президентское правление было введено в штате Махараштра 12 ноября после провала нескольких попыток сформировать правительство.

По итогам голосования правящая коалиция «Бхаратия джаната парти» и «Шив сены» получила 161 из 288 мест в заксобрании. Тем не менее, альянс распался из-за внутренних разногласий по вопросу распределения министерских портфелей. В итоге ни одна из партий не смогла сформировать правительство в одиночку.