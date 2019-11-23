Батуми, Грузия, , 14:01 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила в порту Батуми патрульное судно ВМС Франции «Командант Биро». Корабль прибыл в Грузию 22 ноября в рамках французско-грузинского сотрудничества в оборонной сфере.

После ознакомительного осмотра Зурабишвили выступила с речью перед собравшимися гостями и командой корабля.

«Прибытие французского военного корабля в Батуми очень важно и указывает на то, какое значение приобретает Черное море для наших стран-партнеров. В Батуми заходят корабли и других стран-членов НАТО, в том числе турецкие, итальянские, голландские и американские. Черноморская безопасность важна не только для Грузии и стран, расположенных на побережье Черного моря, а это глобальный вопрос, являющийся одним из приоритетов НАТО», — сказала Саломе Зурабишвили.

Напомним, в рамках визита патрульного судна из Франции будут проведены совместные учения в открытом море с участием французских моряков, сотрудников береговой охраны и сил специального назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в порт Батуми зашли два военных корабля постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2).

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