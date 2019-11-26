Москва, , 04:03 — REGNUM Ставка, которую сделал Вашингтон на информационную войну в противостоянии «российской угрозе», может выразиться в значительном усилении атаки на российские структуры со стороны любовно выращенных США пропагандистских кластеров. О том, как выглядит на данный момент острие американского пропагандистского аппарата и на какие цели в России оно будет направлено, рассказывает автор ИА REGNUM Марат Крайнов.

Пропаганда меняет обличье: американские СМИ усиливают антироссийскую работу Obozrevatel.com

Американский бюджет не поскупился на создание целого информационного холдинга под патронажем Агенства по глобальным медиа (USAGM), самый знаменитый его представитель — Радио Свобода — уже внесён российским Минюстом в список СМИ-иностранных агентов. Следом за целым букетом аффилированных с тем же Агентством СМИ, большая часть которых содержит в своём названии термин «реалии», например, «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии» и др.

В изменяющихся современных условиях ставка делается на оперативное изменение и новые механизмы пропаганды. Из 630 млн долларов, запрошенных Агентством у бюджета на следующий год, около 180 млн предполагается «противопоставить российской пропаганде». Ну и кроме основных и официальных структур антироссийской направленности, американские чиновники отмечают наличие перспективных субъектов, с которыми стоило бы посоюзничать, вроде Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Россия). Судя по тому, что основной целью, которой озабочены специалисты по информвойне, останется подрыв легитимности власти, острие атаки будет направлено на властные структуры России, вооруженные силы и спецслужбы.

Читайте подробности в статье Марата Крайнова «Пропаганда меняет обличье: американские СМИ усиливают антироссийскую работу».