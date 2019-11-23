Кишинёв, , 13:52 — REGNUM В Молдавии с 2016 по 2019 годы МВД по указанию олигарха Владимира Плахотнюка и функционеров его Демпартии организовало слежку и прослушивало телефонные переговоры более сотни журналистов, общественных деятелей и оппозиционных политиков и активистов. Об этом заявил на пресс-конференции председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, передает ИА REGNUM.

Он представил список с именами некоторых из тех, кого прослушивали и за кем вели круглосуточную слежку, искали компромат, чтобы потом шантажировать. Координировал эту работу, по его словам, тогдашний замглавы инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

Сам Кавкалюк и бывший глава МВД Александр Жиздан отвергли обвинения в организации слежки и прослушки. А и.о. генпрокурора Дмитрий Робу заявил, что прокуратура проверит список граждан, представленный Моцпаном и в случае выявления нарушения закона заведет уголовное дело.

Одно такое дело по фактам слежки и прослушивания телефонов журналистов и оппозиционеров в период пребывания у власти Плахотнюка уже расследуется, но результатов пока нет.