Рига, , 13:51 — REGNUM Если подписи в необходимом для роспуска Сейма Латвии количестве будут собраны, то проведение референдума обойдётся примерно в 3 млн евро, сообщила представитель Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) Лаура Захарова, пишет портал NRA.

Эти подсчёты сделаны с учётом инфляции, в них входят административные расходы и зарплаты членов избирательных комиссий.

Сбор подписей о роспуск Сейма был начат 15 ноября на портале latvija.lv. Чтобы референдум состоялся, необходимо собрать 154 865 подписей до 14 ноября 2020 года. На данный момент в поддержку инициативы подписались более 36 тыс. человек.

Распустить 13 Сейм удастся в том случае, если на референдуме за это решение выскажутся не менее двух третей избирателей, принявших участие в его избрании, то есть 562 614 человек.