Москва, , 13:48 — REGNUM Председатель правящей партии «Единая Россия», глава правительства РФ Дмитрий Медведев вручил партбилеты главе Крыма Сергею Аксенову и временно исполняющему обязанности главы Севастополя Михаилу Развожаеву. Вручение партбилетов состоялось сегодня, 23 ноября, в рамках XIX съезда «Единой России».

«Сегодня я хочу наших соратников по партии поздравить со вступлением в ряды партии «Единой России» и, пользуясь этой возможностью, в присутствии большого количества наших товарищей вручить им партийные билеты», — сказал Медведев.

Партбилеты также вручены губернатору Брянской области Александру Богомазу, президенту «Ростелекома» Михаилу Осеевскому, губернатору Мурманской области Андрею Чибису, заместителю гендиректора ОАО РЖД Александру Шаханову.

Вручая партбилеты Медведев напомнил, что это «древняя, уходящая в советские времена традиция», но ничего плохого в ней нет.